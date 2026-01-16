Un’aiuola intitolata a Ornella Vanoni | l’omaggio di Milano alla grande cantante

Il Comune di Milano ha dedicato un’aiuola a Ornella Vanoni, riconoscendo il suo contributo alla musica italiana. L’iniziativa rappresenta un gesto di memoria e rispetto nei confronti di una delle voci più significative del panorama musicale. L’intitolazione si inserisce nel patrimonio della città, rendendo omaggio a una artista che ha lasciato un’impronta duratura nella cultura italiana.

Milano, 16 gennaio 2026 – Un’aiuola dedicata a Ornella Vanoni. La sua aiuola. E’ l’omaggio del Comune di Milano alla cantante scomparsa lo scorso 21 novembre, all’età di 91 anni. L'annuncio di Fabio Fazio: "Milano dedica un'aiuola a Ornella Vanoni, era il suo desiderio" Ad annunciarlo è Fabio Fazio, che Ornella Vanoni ha avuto come ospite fissa praticamente fino all’ultimo, a ‘Che tempo che fa ’. E proprio la storica trasmissione manderà in onda lo speciale ‘Ornella senza fine’, domenica 18 gennaio in prima serata sul Nove. In quest’occasione, sarà anche svelato dove si trova l’aiuola. Ornella Vanoni e Milano: le canzoni della Mala, la casa in Brera e l’omaggio del Blue Note. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’aiuola intitolata a Ornella Vanoni: l’omaggio di Milano alla grande cantante Leggi anche: Esaudito il desiderio di Ornella Vanoni, pronta l'aiuola intitolata alla cantante Leggi anche: L'annuncio di Fabio Fazio: "Milano dedica un'aiuola a Ornella Vanoni, era il suo desiderio" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Esaudito il desiderio di Ornella Vanoni, pronta l'aiuola intitolata alla cantante - La cerimonia si terrà domenica e verrà trasmessa in diretta con 'Che tempo che fa' durante la puntata speciale 'Ornella senza fine' ... milanotoday.it

