Truffa da film sotto falsa identità ad Andria rubato olio per 500mila euro | tre arresti

Tre uomini sono finiti in manette ad Andria con l’accusa di aver messo in piedi una truffa da film. Hanno raggirato un’azienda olearia, facendosi consegnare circa 500 mila euro di olio sotto falsa identità. La polizia ha smascherato il tentativo e arrestato i tre.

È di tre arresti e quasi mezzo milione di euro in merce sottratta il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Bat. I responsabili sono stati accusati di truffa, ricettazione e possesso di documenti d’identificazione falsi, dopo aver raggirato un’azienda olearia di Andria sostituendosi alla ditta di trasporto incaricata della spedizione verso la Svizzera. La ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra mobile di Bat, che comprende le città di Barletta, Andria e Trani. L’indagine ha permesso di ricostruire nei dettagli il modus operandi dei tre uomini arrestati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La polizia ha arrestato tre persone accusate di aver truffato un’azienda olearia di Andria per circa 500 mila euro.

