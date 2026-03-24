Vita privata di Gino Paoli | gli amori con Vanoni e Sandrelli il tentato suicidio e i cinque figli

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gino Paoli, noto cantautore ligure, è deceduto all'età di 91 anni. La sua vita privata include relazioni con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, entrambe molto note nel mondo dello spettacolo. Ha anche affrontato un tentato suicidio nel passato e ha avuto cinque figli.

Si è spento all'età di 91 anni Gino Paoli. Il cantautore ligure ha avuto una vita privata piuttosto intensa: dagli amori tormentati con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, dal tentato suicidio. Lascia la moglie, Paola Penzo, e quattro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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