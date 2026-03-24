Vita privata di Gino Paoli | gli amori con Vanoni e Sandrelli il tentato suicidio e i cinque figli

Gino Paoli, noto cantautore ligure, è deceduto all'età di 91 anni. La sua vita privata include relazioni con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, entrambe molto note nel mondo dello spettacolo. Ha anche affrontato un tentato suicidio nel passato e ha avuto cinque figli.

Si è spento all'età di 91 anni Gino Paoli. Il cantautore ligure ha avuto una vita privata piuttosto intensa: dagli amori tormentati con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, dal tentato suicidio. Lascia la moglie, Paola Penzo, e quattro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e notizie su Gino Paoli

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È morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni - facebook.com facebook

Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com