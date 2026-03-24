Gino Paoli ha avuto relazioni sentimentali con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni, entrambe famose attrici italiane. Nel corso della sua vita, ha anche avuto due mogli e cinque figli. In alcune interviste, il cantautore ha dichiarato di amare una donna per tutta la vita, sottolineando che le ragioni del suo amore e la bellezza di esso restano nel tempo.

«Se amo una donna, è per tutta la vita: le ragioni per cui l’ho amata sussistono, la bellezza permane. Perché smettere solo perché non si va più a letto insieme?», Gino Paoli, il cantautore genovese morto oggi a 91 anni, ha avuto una vita sentimentale intensa e tormentata, segnata da amori celebri e passionali. Le figure chiave sono state Ornella Vanoni, con cui ebbe una relazione intensa negli anni '60, e l'attrice Stefania Sandrelli, da cui nacque la figlia Amanda nel 1964. Dal 1991 era sposato con Paola Penzo, madre dei suoi figli minori. La prima moglie La prima moglie di Paoli è stata Anna Fabbri, erano gli anni ’60, lui era già famoso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gino Paoli, gli amori "senza fine" con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni, le due mogli e i cinque figli

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