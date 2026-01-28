Un genius loci dotato di acume e ironia Su Pier Francesco Greci e il segno che ha lasciato

Su Pier Francesco Greci, figura tra le più attive e versatile della cultura aretina, si parla ancora oggi con rispetto e ammirazione. La sua capacità di combinare acume e ironia ha lasciato un segno forte, rendendo la sua presenza difficile da dimenticare. Greci non fu solo un intellettuale, ma anche un vero “genius loci” capace di influenzare chi lo incontrava e di portare avanti idee nuove nel panorama locale.

Pier Francesco Greci fu una delle figure più dinamiche e poliedriche della cultura aretina, una voce che seppe fare davvero la differenza. Intellettuale raffinato, critico d'arte, giornalista, scrittore ed editore di diverse collane di poesia e di storia del territorio -nonché autore di sette commedie, tutte rappresentate e alcune premiate a livello nazionale-, il Greci seppe portare un contributo unico al dibattito culturale cittadino, contribuendo attivamente alla valorizzazione del patrimonio artistico e storico di Arezzo. Fabrizia, negli anni -e soprattutto di recente- hai dato vita a una serie di eventi corali dedicati a Pier Francesco Greci, intellettuale, scrittore e critico d'arte.

