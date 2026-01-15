‘Genius loci’ sabato l’inaugurazione Mostra collettiva di artisti reggiani

Sabato si inaugura presso l’agriturismo Il Bove in via Salimbene da Parma la mostra collettiva “Genius loci”. L’esposizione presenta opere di artisti reggiani, tra cui Vittorio Cavicchioni, Ludovico De Pietri, Bruno Olivi e Luciano Venturi. L’evento offre l’opportunità di scoprire diverse interpretazioni del tema del luogo e del senso di identità attraverso le pratiche artistiche locali.

Con il titolo di ‘Genius loci’ si inaugura sabato, all’agriturismo Il Bove in via Salimbene da Parma, una mostra collettiva di artisti reggiani, fra i quali Vittorio Cavicchioni, Ludovico De Pietri, Bruno Olivi e Luciano Venturi. Una mostra – viaggio nelle opere di alcuni dei più importanti maestri dell’ arte figurativa e astratta reggiana, a partire da Cavicchioni, pittore, con alle spalle studi al Centro sperimentale di scenografia di Roma, che inizierà appunto a dedicarsi alla pittura, ispirandosi stilisticamente al post – Cubismo. E’ verso la fine degli anni Cinquanta che si avvicina a De Kooning e all’Espressionismo astratto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

