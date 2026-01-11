Visita al Museo dell' uomo e della natura

Domenica 25 gennaio 2026, sarà possibile visitare il Museo dell'uomo e della natura, il più grande museo scientifico universitario d’Italia. L’itinerario propone un viaggio approfondito nella storia naturale del pianeta e nell’evoluzione umana, offrendo spunti di conoscenza e riflessione su temi scientifici e naturalistici. La visita è rivolta a chi desidera scoprire in modo accessibile e informativo le principali tappe della nostra storia naturale.

Domenica 25 Gennaio 2026 visiteremo il più grande museo scientifico universitario d’Italia, che offre un percorso immersivo attraverso la storia naturale del pianeta e l’evoluzione dell’essere umano. Situato nel contesto storico del cinquecentesco palazzo Cavalli di cui vedremo anche le sale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Visita al Museo della natura e dell'uomo Leggi anche: Le domeniche di novembre il cinema è al Museo della Natura e dell’Uomo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Visita al Museo dell’Uomo e della Natura; Quando arriva l'inverno...; Dialoghi attorno alla Natura 2026; “Dialoghi attorno alla Natura”, i musei dell’università e le biblioteche fiorentine insieme per un ciclo di incontri – ASCOLTA. La Natura e l'Uomo, un Museo racconta storia della Terra - E' il nuovo Museo della Natura e dell'Uomo, realizzato a Padova dall'Università del Bo, quattro collezioni ... ansa.it Museo della Natura e dell'Uomo: Rettrice, non solo i reperti, visitatore può vivere l'emozione della natura - Un moderno museo di storia naturale oggi non può più essere solo una infilata di vetrinette e scheletri di dinosauri. ansa.it Il Museo della Natura e dell’Uomo apre le porte a Padova: è il più grande in Italia - Una storia appassionante, che va avanti da quattro miliardi di anni circa, tra alti e bassi, cataclismi stupefacenti e incredibili rinascite: è quella del nostro pianeta, degli organismi animati e ... exibart.com Il segreto bimillenario del mais gigante del Perù | Documentario sulla Valle Sacra Dopo la visita tematica del 3 gennaio al Museo del Tessuto e del Costume, arrivano la Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato di Spoleto - Pagina Istituzionale, Casa Romana e Tempietto sul Cli - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.