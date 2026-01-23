Violenze sessuali su dieci minorenni | indagato un collaboratore scolastico

Un collaboratore scolastico di Brindisi è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver commesso atti sessuali su alcune alunne della scuola. L’indagine, ancora in corso, mira a chiarire i fatti e garantire la tutela delle minorenni coinvolte. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli e misure di prevenzione all’interno del contesto scolastico.

BRINDISI - Un collaboratore scolastico è indagato con l'accusa di atti sessuali perpetrati sulle alunne della scuola in cui presta servizio. L'ipotesi di reato è quella di violenza sessuale aggravata su minorenni, con l'ulteriore circostanza aggravante di aver compiuto i fatti all'interno o nelle.

