La Squadra Mobile di Pisa ha notificato a un uomo un provvedimento di divieto di avvicinamento alla compagna, grazie all'uso di un braccialetto elettronico. La misura segue un episodio in cui la donna ha subito una frattura a un'orbita e una costola, causate dall'uomo. L'intervento della polizia è avvenuto mercoledì scorso, dopo la segnalazione di un'aggressione.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Pisa dopo l'ennesimo episodio di una relazione fatta di violenze ripetute Le indagini hanno avuto origine all’inizio dell’anno quando la donna, ormai esasperata da una convivenza di quasi tre anni con il suo compagno caratterizzata da continue violenze fisiche e verbali, consistite anche in schiaffi, calci e pugni, all’ennesima aggressione da parte dell’indagato decideva di chiamare le forze dell’ordine e chiedere aiuto. Proprio durante questo ultimo litigio familiare, l’uomo, anche alterato dall’assunzione di alcol, l’ha percossa con una tale violenza da causarle un trauma cranico con frattura di un’orbita oltre che una frattura scomposta di una costola. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Frattura un’orbita e una costola alla compagna: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

Maltrattamenti alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enneEra finito nei guai per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna.

Offendeva e sputava addosso alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enneEra finito nei guai per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna.

Aggiornamenti e notizie su Frattura un'orbita e una costola alla....

Discussioni sull' argomento Barcellona, infortunio per Lewandowski: frattura al volto, salta l'Atletico Madrid; Aggedirono con tirapugni due ragazzi in piazza Stesicoro: sei minorenni individuati. Una delle vittime rischia la vista da un occhio; Il Barcellona conferma il recupero di Robert Lewandowski e il possibile debutto con la mascherina protettiva a Bilbao; Il Barcellona affronterà l’Atlético de Madrid con Pedri tornato e Lewandowski assente nella semifinale di Copa del Rey.

Sanità privatizzata. Scontro tra Federico (M5S) e FratturaIn un video messaggio il consigliere pentastellato ricostruisce il programma di chiusura di alcuni reparti del Cardarelli e denuncia una situazione di confusione e la deriva privatistica della Giunta ... quotidianosanita.it

INDAGINE A RIMINI Un 47enne accusa gli agenti di avergli provocato la frattura del setto nasale durante l’arresto - facebook.com facebook

Il caso di Domenico, oltre al dolore e alla rabbia, rischia di creare una crepa tra la sanità e la fiducia dei pazienti. Una frattura che riguarda un ambito estremamente sensibile L'articolo di Francesca Barra continua sul nuovo numero de L'Espresso x.com