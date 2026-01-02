Frosinone violenza di genere | ammonimento del Questore per minacce e aggressioni all’ex compagna

La Polizia di Stato di Frosinone ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo responsabile di minacce e aggressioni nei confronti dell’ex compagna. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione contro la violenza di genere, svolte dalla Divisione Anticrimine della Questura. Questo provvedimento mira a rafforzare la tutela delle vittime e a prevenire ulteriori comportamenti violenti, nel rispetto delle norme e dei diritti di tutte le persone coinvolte.

La Polizia di Stato di Frosinone, nell’ambito dell’attività di prevenzione volta al contrasto della violenza di genere, espletata dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo che ha posto in essere azioni minacciose e violente nei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Frosinone, violenza di genere: ammonimento del Questore per minacce e aggressioni all’ex compagna Leggi anche: Minaccia l’ex compagna: scatta l’ammonimento del Questore Leggi anche: Colpisce al volto la compagna: scatta l'ammonimento del Questore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Anagni, minaccia l’ex compagna: scatta l’ammonimento del Questore. Violenza di genere e stalking, 178 ammonimenti dall'inizio dell'anno: quasi 50 gli avvisi a uomini per atti persecutori - Dall'inizio dell'anno dalla questura di Padova sono già partiti 178 ammonimenti, dei quali 130 per ... ilgazzettino.it Violenza di genere, tolleranza zero: in sei mesi più di 40 ammonimenti - La Questura di Pesaro e Urbino alza il livello di guardia contro... ilrestodelcarlino.it Violenza di genere, record di ammonimenti nel 2025 a Enna - ENNA – Settantasette ammonimenti per reati di genere in provincia nel 2025, con le cifre più rilevanti a Piazza Armerina. livesicilia.it FROSINONE: Nello specifico sono stati decretati due ammonimenti, uno ai sensi della normativa antistalking ed uno emesso in via d’urgenza, ai sensi della normativa relativa al contrasto dei reati di violenza domestica. - facebook.com facebook

