Minaccia l’ex compagna | scatta l’ammonimento del Questore

Recentemente, i Carabinieri di Anagni hanno notificato un ammonimento emesso dal Questore di Frosinone a un uomo residente nella città. Il provvedimento, applicato in seguito a comportamenti minacciosi nei confronti dell’ex compagna, si inserisce nelle misure di prevenzione volte a tutelare la sicurezza delle persone. L’operazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a situazioni di rischio e nel mantenimento della legalità sul territorio.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Anagni, coordinati dal locale Comando Compagnia, hanno notificato un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Frosinone nei confronti di un uomo residente in città, già noto alle cronache giudiziarie per precedenti.

