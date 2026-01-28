Violenta grandinata si abbatte su Caserta

Una forte grandinata ha colpito il centro di Caserta e i paesi vicini nel pomeriggio di oggi. Le strade si sono riempite di ghiaccio e pietrisco, creando disagi e paura tra chi vive in zona. La città si è subito attivata per gestire i danni e mettere in sicurezza le strade.

Il maltempo continua a flagellare il casertano senza concedere tregua. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 gennaio, una violenta grandinata si è abbattuta sul Capoluogo e sui comuni confinanti, provocando paura e apprensione tra i residenti. Intorno alle 16.30, improvvisamente, grossi chicchi di grandine hanno iniziato a cadere con forza, creando un forte frastuono. Il rumore è stato ulteriormente amplificato dagli antifurti delle auto in sosta, scattati a causa dei colpi della grandine sulle carrozzerie. In pochi minuti strade e marciapiedi si sono imbiancati, mentre molti cittadini hanno cercato riparo in casa o nei negozi, preoccupati per possibili danni e disagi alla circolazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

