Si è acceso uno scontro sulla gestione di Villa Mussolini tra la sindaca Daniela Angelini e l’ex deputato del MSI Massimo Massano. La prima afferma di aver ottenuto un risultato favorevole per la città, mentre il secondo critica l’operazione, definendola priva di trasparenza. La disputa si è protratta con dichiarazioni che evidenziano posizioni opposte sulla vicenda.

Per la sindaca Daniela Angelini è una vittoria. Per Massimo Massano un’operazione per nulla trasparente. Da ieri Villa Mussolini ha un nuovo proprietario: il Comune di Riccione. Così ha deciso di Cda di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, spaccandosi. Due voti a uno per il Comune. Per portarsi a casa la piena proprità dell’immobile, l’amministrazione ha alzato la propria offerta economica, facendola passare da un milione e 110mila euro circa a un milione 206mila euro. I numeri non sono casuali perché David2 srl, la società con amministratore Walter Altea, la cui offerta era sostenuta da Massimo Massano, editore, collezionista d’arte ed ex onorevole del Msi, si era fermata in prima istanza a un milione e 202mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro su Villa Mussolini. La sindaca: ha vinto la città. Protesta l’ex deputato Msi

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