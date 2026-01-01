In cinque giorni fa sparire quasi 6.000 euro di prodotti alimentari dal supermercato di Parma in cui lavora | denunciato 40enne

Un dipendente del supermercato di Parma è stato denunciato dai carabinieri per aver sottratto circa 6.000 euro di prodotti alimentari in cinque giorni. L’episodio è stato scoperto durante le indagini condotte dopo aver rilevato le anomalie nelle registrazioni di magazzino. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli accurati per prevenire furti e garantire la tutela delle attività commerciali.

dai carabinieri della Stazione di Parma Centro.La denuncia del 40enne segna la fine di una serie di furti (sono 5 le condotte documentate), tutti commessi nella seconda. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

