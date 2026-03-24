VIDEO Terra dei Fuochi appiccano due incendi | arrestate 3 persone

Tempo di lettura: 2 minuti La Control Room sempre più decisiva nella lotta per la sicurezza ambientale durante i servizi straordinari nella Terra dei Fuochi. Tre arresti in tre giorni. Ieri sera i carabinieri della Squadra Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania hanno arrestato un uomo nigeriano di 45 anni e una donna italiana di 41 anni.??La segnalazione parte direttamente dalla Control Room, gli occhi operativi per vigilare sulla Terra dei Fuochi. I due avevano appena appiccato due incendi di notevoli proporzioni in un zona di Giugliano in Campania, dalle parti di via Vicinale Trenga. Il fumo è nero e molto alto. A prendere fuoco alcuni arredi, masserizie, pneumatici, plastiche, lattine, schede e parti di monitor e TV. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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