Terrore nel negozio | Ideal Bimbo auto sfonda la vetrina del punto vendita Intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di venerdì 20 marzo, un’auto ha sfondato la vetrina del negozio Ideal Bimbo a Fornacette. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 e ha causato un momento di paura tra i clienti e i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e gestire le conseguenze dell’incidente.

Fornacette (Pisa), 20 marzo 2026 – Paura attorno alle 17.30 di venerdì 20 marzo nel negozio Ideal Bimbo di Fornacette quando un’auto ha improvvisamente sfondato la vetrina del negozio. L’auto che sostava nel parcheggio dello store per prodotti per bambini si è scagliata contro le vetrate del negozio, distruggendole, così come sono andate distrutte parte delle casse e della merce esposta. Nessun ferito, tanta paura. Per fortuna non ci sono stati feriti ma tra i commessi e i clienti presenti in quel momento c’è stata tanta paura. Un colpo improvviso ha creato un attimo di panico nel capire cosa fosse accaduto. Una Toyota Corolla è partita come... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrore nel negozio: Ideal Bimbo, auto sfonda la vetrina del punto vendita. Intervento dei vigili del fuoco Articoli correlati Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina del negozioCALCINAIA – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 17,15 in via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia per un incidente stradale. Incendio auto nel centro abitato: intervento dei vigili del fuoco, si indagaMESAGNE - Un incendio ha devastato buona parte di un'auto parcheggiata nel centro abitato di Mesagne.