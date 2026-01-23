In una cantina la boutique del falso | sequestrati centinaia di capi tra indumenti e scarpe

Nella giornata di ieri, la polizia ha sequestrato centinaia di capi di abbigliamento e scarpe contraffatte in una cantina utilizzata come punto vendita non autorizzato. Un uomo di 41 anni, di origini marocchine con precedenti, è stato denunciato per aver introdotto e commercializzato prodotti con marchi falsificati, evidenziando un'operazione di contrasto alla contraffazione e alla tutela dei consumatori.

Ieri mattina la polizia ha denunciato un 41enne di origini marocchine, con precedenti di polizia, per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.In particolare, gli agenti hanno effettuato un controllo in una cantina in uso al soggetto a San Giuseppe Vesuviano, dove hanno.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Scoperto laboratorio del falso nel centro storico: sequestrati oltre 170 capi di abbigliamento Leggi anche: Cagliari, scoperta boutique del falso: abiti griffati in un prefabbricato Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Nella tenuta toscana appartenuta ai Medici una cantina moderna e scenografica; Una cantina a quota 2000: il vino lento di Morgex che scala le montagne; Nella vecchia cantina di un palazzo ad Alberobello c’è un ristorante dove si cucina solo al bancone; In cantina - Tonnino, dal mito di Ceuso a una visione moderna di Alcamo. In una cantina la boutique del falso: sequestrati centinaia di capi tra indumenti e scarpeIeri mattina la polizia ha denunciato un 41enne di origini marocchine, con precedenti di polizia, per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. In particolare, gli agenti hanno ... napolitoday.it Segregata per anni in una cantina a Roma, salvata grazie all’allarme dato da una vicinaPer anni ha vissuto chiusa a chiave in una cantina trasformata in una prigione. La vittima, una donna polacca di 38 anni, era costretta a subire continui soprusi dal compagno, un uomo napoletano di 45 ... blitzquotidiano.it Cediamo bellissima Boutique, causa Nuovo Progetto, in centro, in zona privilegiata di forte passaggio, a Bellinzona. Solo seri interessati, no perditempo. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.