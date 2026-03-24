Conte | No al Referendum segnale politico fortissimo di sfiducia verso il Governo – Il video

Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che il rifiuto del referendum rappresenta un segnale politico molto forte di sfiducia nei confronti del Governo, dopo quattro anni senza riforme e interventi concreti per cittadini, imprese e famiglie. La sua affermazione è stata pronunciata in piazza Montecitorio, durante un intervento pubblico.

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 “Segnale politico fortissimo di sfiducia verso il Governo dopo quattro anni e zero riforme e nulla per i cittadini, per le imprese e per le famiglie”, così il leader di M5s Giuseppe Conte in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Referendum giustizia, Auriemma (M5S): “No netto dai cittadini, dal Sud segnale politico forte al Governo”Referendum giustizia, Auriemma (M5S): “Dalla Campania un forte segnale politico, i cittadini bocciano una riforma distante dai bisogni reali” “Il... Salario minimo, D'Errico: "Come primo atto della Giunta è segnale politico fortissimo"“Il salario minimo regionale è il primo atto della Giunta guidata da Roberto Fico. Approfondimenti e contenuti su Conte No al Referendum segnale politico... Temi più discussi: Referendum, Conte: Riforma Nordio affidata a personaggi come Delmastro e Bartolozzi, il No ha valore morale; Referendum, Conte: Vogliono evitare le inchieste sulla casta. Riformiamo noi la giustizia; Conte: Vogliono la mordacchia per i pm, il no segnale enorme al Governo; Referendum Giustizia, Conte: Una grande rimonta del NO. Si apre una nuova primavera politica. Referendum giustizia, Nordio: Vittoria dell’Anm. Conte: Meloni va battuta a elezioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, Nordio: Vittoria dell’Anm. Conte: Meloni va battuta a elezioni ... tg24.sky.it Conte: No al Referendum segnale politico fortissimo di sfiducia verso il Governo(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 Segnale politico fortissimo di sfiducia verso il Governo dopo quattro anni e zero riforme e nulla per i cittadini, per le imprese e per le famiglie, così il leade ... la7.it Giuseppe Conte, ospite di Giovanna Pancheri (@giopank) a Sky tg24 #Start, commenta la posizione della ministra del Turismo Daniela Santanchè e il fatto che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non abbia ancora chiesto le sue dimissioni: “Come si p - facebook.com facebook Schlein-Conte, calma e gesso. I voti del referendum non ritornano alle Politiche (di F. Luppino) x.com