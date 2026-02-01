Joao Mario è fatta per la sua cessione | il giocatore della Juventus ha detto sì a questo club di Serie A La formula del trasferimento

La Juventus ha trovato l’accordo per cedere Joao Mario al Bologna. Il giocatore ha accettato il trasferimento in prestito secco. Nei prossimi giorni, sarà ufficiale il passaggio. La società bolognese si prepara ad accoglierlo per rinforzare il reparto offensivo.

