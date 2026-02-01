Joao Mario è fatta per la sua cessione | il giocatore della Juventus ha detto sì a questo club di Serie A La formula del trasferimento
La Juventus ha trovato l’accordo per cedere Joao Mario al Bologna. Il giocatore ha accettato il trasferimento in prestito secco. Nei prossimi giorni, sarà ufficiale il passaggio. La società bolognese si prepara ad accoglierlo per rinforzare il reparto offensivo.
Joao Mario lascia la Juventus per trasferirsi al Bologna con la formula del prestito secco. Il via libera del portoghese ha sbloccato l’operazione. Il mercato invernale della Juventus si avvia verso una conclusione frenetica, con un incastro perfetto che sta per ridisegnare le fasce di due club protagonisti in Serie A. Dopo ore di riflessione e una serie di contatti serrati, il puzzle tattico ha finalmente trovato il suo tassello mancante. Joao Mario apre al Bologna, sciogliendo le riserve che avevano tenuto in standby l’intera operazione e dando il via libera a un doppio trasferimento di grande importanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Joao Mario Lega Serie A
Joao Mario sempre più sul piede di partenza: la mossa della Juventus dopo la sua eventuale cessione. Chi potrebbe arrivare
Joao Mario Juve, l’addio è ormai certo. Il Bologna attende l’ok del giocatore. Sul portoghese c’è anche un altro club di Serie A
La trattativa tra Joao Mario e la Juventus sembra ormai sfumata.
JOAO MARIO: la grandezza della Juve mi ha sorpreso. Conferenza di presentazione
Ultime notizie su Joao Mario Lega Serie A
Argomenti discussi: Holm nel mirino della Juventus, c'è l'accordo col giocatore: Joao Mario al Bologna? Possibile scambio; ? Juventus, fatta per Holm! Joao Mario apre al Bologna; Da Holm alla Juve a Mateta al Milan: le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/01); Holm alla Juve, Joao Mario al Bologna: trattativa in corso per lo scambio.
Juventus attivissima sul mercato. Fatta per Holm, al Bologna va Joao Mario: le formuleLa Juventus si sta dimostrando attivissima in queste ultime ore di mercato. Dopo aver preso in prestito Jeremi Boga dal Nizza e essersi assicurata due. tuttomercatoweb.com
Juventus, fatta per Holm: al Bologna Joao Mario, la formula e i dettagli del doppio affareAffare fatto tra Juve e Bologna ... msn.com
#Juventus, fatta per #Holm: al Bologna #JoaoMario, la formula e i dettagli del doppio affare x.com
Holm alla Juve e Joao Mario al Bologna, ore caldissime: Conte e Napoli a caccia. Cosa può succedere - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.