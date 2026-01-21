A Mantova, una donna di 65 anni è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti alla madre disabile. La vicenda è emersa dopo l’intervento del cugino, che ha segnalato la situazione. La donna è stata trovata in possesso di un coltello, utilizzato per minacciare la madre in relazione a motivi economici. La situazione evidenzia la gravità dei maltrattamenti familiari e l’importanza di intervenire tempestivamente.

È stata arrestata una donna di 65 anni a Mantova per maltrattamenti contro familiari e conviventi ai danni della madre 86enne disabile. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'intervento è avvenuto nel primo pomeriggio del 15 gennaio 2026, dopo una segnalazione al 112 NUE che ha portato la Squadra Volante della Questura a intervenire presso l'abitazione delle due donne. L'intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la richiesta di aiuto è partita da un parente della vittima, preoccupato per l'incolumità dell'anziana.

© Virgilio.it - Madre disabile maltrattata a Mantova, il cugino lancia l'allarme: arrestata la figlia trovata con un coltello

