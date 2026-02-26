Conto alla rovescia per l’apertura Paralimpiadi la torcia in piazza Duomo | Il braciere resti al Museo della Scienza

Anastasio La torcia delle Paralimpiadi è arrivata in piazza Duomo due minuti dopo le 19. A portarla sul palco allestito sotto le guglie sono stati Arianna Sacripante e Giorgio Minisini, coppia del nuoto artistico. E, poco prima, la ginnasta Giorgia Villa. Ad attenderla c’era il braciere paralimpico, subito accesosi della sua fiamma. Ma anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e Diana Bianchedi, campionessa di fioretto e responsabile della legacy e della pianificazione di questi Giochi Invernali, quelli di Milano e Cortina. Presenti, poi, Marco Alparone, vicepresidente della Regione, Martina Riva, assessore milanese allo Sport, e Ivan Bolserini, delegato del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Paralimpiadi, la fiamma è arrivata in piazza Duomo: acceso il braciereLa Fiamma Paralimpica è arrivata in piazza Duomo per l'accensione del braciere, in occasione del passaggio della fiaccola a Milano.

Acceso il braciere olimpico a Piazza Duomo. Stasera la cerimonia d'apertura a San SiroAGI - La Fiamma olimpica è arrivata a piazza Duomo a Milano davanti a migliaia di persone, portata dall'étoile Nicoletta Manni.

Milano, conto alla rovescia per le Paralimpiadi. La fiaccola torna in piazza Duomo: comincia il viaggio con 501 tedoforiGiorgio Minisini e Arianna Sacripante, campioni del nuoto artistico, hanno acceso il braciere: comincia il viaggio che porterà la torcia a Verona dove il 6 marzo iniziano le Paralimpiadi. Fontana: «Pr ... milano.corriere.it

