Unione Europea e Australia hanno stipulato un accordo commerciale sul Prosecco. L’accordo in realtà è molto più ampio e il testo prevede tutta una serie di iniziative tra le quali la rimozione dei dazi europei e australiani su molti prodotti agricoli. Emerge però con viralità la parte dell’intesa relativa al vino Prosecco. L’accordo infatti permette ai produttori australiani di usare il nome “Prosecco” per vendere all’interno del Paese questa tipologia di prodotto. Per le esportazioni, invece, resta il blocco. Si tratta di un accordo del tutto nuovo, perché l’Australia è il primo Paese che ottiene il permesso da parte dell’Unione Europea per utilizzare il nome “Prosecco”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Via libera al Prosecco prodotto in Australia, lo ha deciso l’Ue con il nuovo patto

Articoli correlati

Prosecco in Australia, l'accordo UE di Von der Leyen gela l'Italia sull'utilizzo del nomeL’Unione europea e l’Australia hanno concluso un accordo commerciale che rimuoverà i dazi su diverse materie prime e prodotti finiti che il blocco e...

Migrazioni: via libera al decreto per adeguare l’Italia al Patto Ue, nuove regole su accoglienza e rimpatri in arrivo.Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per l'attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo, un provvedimento che...

Approfondimenti e contenuti su Via libera

Discussioni sull' argomento Vini no alcol, c'è il via libera. Il Nordest si divide tra entusiasmo e prudenza; Anche la Toscana del vino punta sulle bollicine: l’Igt Toscana diventa anche spumante; Valpolicella: la messa a riposo delle uve candidata a patrimonio culturale Unesco; Toscana IGT apre alle bollicine: via alla produzione spumante.

Vaticano, via libera al processo di beatificazione per don Malgesini #donrobertomalgesini x.com

Calcio: multe per simulazioni o ritardi, Serie A studia un nuovo codice. Analisi al via in assemblea, obiettivo via libera nella prossima stagione. #ANSA - facebook.com facebook