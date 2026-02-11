Migrazioni | via libera al decreto per adeguare l’Italia al Patto Ue nuove regole su accoglienza e rimpatri in arrivo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge per adeguare l’Italia al Patto europeo su migrazione e asilo. La proposta prevede regole più stringenti su accoglienza e rimpatri, con modifiche sostanziali ai centri di permanenza e alle procedure di rimpatrio. Ora il testo passa in Parlamento per essere approvato e diventare legge.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per l’attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo, un provvedimento che introduce significative modifiche al sistema italiano di accoglienza, rimpatri e gestione dei centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). L’obiettivo dichiarato è adeguare la legislazione nazionale ai nuovi regolamenti dell’Unione Europea in materia di asilo, gestione delle frontiere e politiche migratorie, in risposta alle sfide poste dai flussi migratori e alla necessità di una risposta europea coordinata. Il ddl, composto da diciotto articoli, conferisce al Governo una delega per recepire la direttiva Accoglienza e adeguare l’ordinamento italiano ai regolamenti Ue su qualifiche, procedure di asilo, gestione della migrazione, rimpatri alla frontiera, crisi e forza maggiore, accertamenti alle frontiere ed Eurodac.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Migrazioni Italia

Il Consiglio Ue Affari Interni ha approvato nuove regole sui rimpatri, rafforzando le misure di controllo e gestione dei migranti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Migrazioni Italia

Argomenti discussi: Ue, via libera alla lista dei Paesi sicuri e agli hub per migranti; Egitto, Tunisia, Bangladesh: le contraddizioni della lista Ue dei paesi sicuri; Difesa, migrazione e competitività al centro della prossima plenaria del Parlamento europeo; I migliori articoli su rifugiati e immigrazione 6/2026.

Via al ciclo di incontri a Trieste sulle migrazioni internazionaliAl via oggi a un ciclo di approfondimenti sui fenomeni delle migrazioni internazionali, un'iniziativa che si svilupperà in sei incontri, gratuiti e aperti al pubblico, promossi da ICS, ASGI, Articolo ... ansa.it

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al disegno di legge sull'immigrazione con norme per attuare il Patto Ue sulla migrazione e l'asilo e altre disposizioni in materia di migranti. Nel provvedimento varato dal Cdm non compare pi x.com

UE, “PAESI SICURI”: VIETRI (FDI) ESULTA E RILANCIA SULLA LINEA MELONI - Per i e le procedure d’asilo, a Bruxelles arriva un passaggio politico che fa discutere: il Parlamento europeo ha dato il via libera alle nuove norme che introduc - facebook.com facebook