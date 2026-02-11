Migrazioni | via libera al decreto per adeguare l’Italia al Patto Ue nuove regole su accoglienza e rimpatri in arrivo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge per adeguare l’Italia al Patto europeo su migrazione e asilo. La proposta prevede regole più stringenti su accoglienza e rimpatri, con modifiche sostanziali ai centri di permanenza e alle procedure di rimpatrio. Ora il testo passa in Parlamento per essere approvato e diventare legge.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per l’attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo, un provvedimento che introduce significative modifiche al sistema italiano di accoglienza, rimpatri e gestione dei centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). L’obiettivo dichiarato è adeguare la legislazione nazionale ai nuovi regolamenti dell’Unione Europea in materia di asilo, gestione delle frontiere e politiche migratorie, in risposta alle sfide poste dai flussi migratori e alla necessità di una risposta europea coordinata. Il ddl, composto da diciotto articoli, conferisce al Governo una delega per recepire la direttiva Accoglienza e adeguare l’ordinamento italiano ai regolamenti Ue su qualifiche, procedure di asilo, gestione della migrazione, rimpatri alla frontiera, crisi e forza maggiore, accertamenti alle frontiere ed Eurodac.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

