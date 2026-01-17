Riqualificazione del Molo di Levante | pausa tecnica del cantiere da metà febbraio saranno ultimati i lavori
La riqualificazione del Molo di Levante è attualmente sospesa per una pausa tecnica. A metà febbraio riprenderanno i lavori, con l’obiettivo di completare la realizzazione delle nuove celle frangiflutti. La ditta incaricata è in attesa della consegna degli elementi prefabbricati in cemento necessari per proseguire le operazioni. La conclusione degli interventi contribuirà a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’area portuale.
Sono attualmente in pausa tecnica i lavori per terminare la riqualificazione del Molo di Levante: la ditta operante sul cantiere è in attesa che siano pronti gli elementi prefabbricati in cemento utili a costituire la base delle nuove celle frangiflutti. Questi elementi saranno pronti per la metà di febbraio visto che il cemento armato ha dei tempi di "maturazione" obbligati e consentiranno il termine dei lavori entro la primavera, con la regione che ha concesso una proroga per il termine delle operazioni fino a giugno 2026. La mareggiata del novembre 2025, oltre ad aver divelto gli apprestamenti di cantiere e i prefabbricati già pronti per il posizionamento, ha anche causato ulteriori crolli della banchina di Levante in una porzione non oggetto degli interventi inizialmente progettati posta più a monte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
