Casagiove verso le amministrative | Vozza pronto alla ricandidatura movimenti e trattative nel centro politico

A Casagiove, il sindaco Vozza annuncia la sua intenzione di candidarsi di nuovo, spinto dalla volontà di continuare il lavoro avviato. La decisione arriva dopo settimane di colloqui con i principali sostenitori e alcuni incontri riservati con esponenti dei movimenti politici locali. Nelle ultime settimane, si sono intensificate le trattative per definire gli ultimi dettagli delle alleanze e rassicurare gli alleati sulla linea da seguire in vista delle elezioni di primavera.

Il sindaco uscente scioglie le riserve entro la settimana: al centro la continuità amministrativa e il Piano Urbanistico Comunale. Russo osserva, sfuma l'ipotesi Cappio La campagna elettorale per le amministrative di primavera entra nella fase operativa. A Casagiove il clima è quello delle grandi manovre: incontri riservati, equilibri da ricomporre e strategie che iniziano a delinearsi in vista della presentazione ufficiale delle candidature. Il primo nodo riguarda il sindaco uscente, Giuseppe Vozza, che sarebbe pronto a sciogliere le riserve già nelle prossime ore. La decisione, attesa entro la settimana, dovrebbe tradursi nell'annuncio della sua ricandidatura alla guida dello schieramento che ha governato negli ultimi anni.