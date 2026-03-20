Lo stop del Besanino | Più alternative per evitare il collasso

I pendolari del Besanino, il servizio ferroviario regionale, escono da un incontro in Regione Lombardia con un senso di cauta speranza. La richiesta principale è quella di aumentare le opzioni di trasporto alternative per prevenire un possibile collasso del sistema, che già mostra segnali di criticità. Non sono state annunciate decisioni definitive, ma l’attenzione rimane alta tra chi utilizza quotidianamente questa linea.

Un cauto ottimismo, ma con la guardia alta. I pendolari del Besanino escono dal tavolo in Regione Lombardia fiduciosi ma con una richiesta chiara: ampliare le soluzioni alternative per evitare il rischio di un sistema già al limite. A farsi portavoce è Alberto Viganò, referente del Comitato pendolari, presente all’incontro convocato dall’assessore regionale alla Mobilità Franco Lucente. "È stato un confronto interessante e positivo, con un tavolo molto affollato e la presenza di tutti i sindaci – spiega –, ma mandare tutti ad Arcore è limitativo e rischioso". Il nodo resta la sospensione della linea, prevista da settembre 2026 ad agosto 2027 per i lavori della Pedemontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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