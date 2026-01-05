Venezuela Delcy Rodriguez agli Usa | Collaboriamo per la pace Tajani | Vogliamo liberare Trentini
Il governo venezuelano, attraverso le parole di Delcy Rodriguez, invita gli Stati Uniti a collaborare per la pace e il dialogo. La presidente ad interim sottolinea l’importanza di relazioni internazionali equilibrate, basate sul rispetto reciproco e sulla sovranità. Intanto, il Ministro degli Esteri italiano Tajani esprime l’obiettivo di contribuire alla liberazione dei Trentini, evidenziando l’impegno diplomatico in tema di diritti e relazioni internazionali.
"Il governo venezuelano considera prioritario costruire relazioni internazionali equilibrate e rispettose con gli Stati uniti, fondate sui principi di uguaglianza sovrana e di non ingerenza negli affari interni, ha dichiarato ha dichiarato la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez
