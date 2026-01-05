Venezuela Delcy Rodriguez agli Usa | Collaboriamo per la pace Tajani | Vogliamo liberare Trentini

Il governo venezuelano, attraverso le parole di Delcy Rodriguez, invita gli Stati Uniti a collaborare per la pace e il dialogo. La presidente ad interim sottolinea l’importanza di relazioni internazionali equilibrate, basate sul rispetto reciproco e sulla sovranità. Intanto, il Ministro degli Esteri italiano Tajani esprime l’obiettivo di contribuire alla liberazione dei Trentini, evidenziando l’impegno diplomatico in tema di diritti e relazioni internazionali.

Cattura di Maduro: chi comanda ora in Venezuela e chi è Delcy Rodríguez, la donna che ha assunto il potere - A poche ore dalla cattura di Maduro e della moglie Cilia Flores, Rodríguez ha convocato e presieduto una riunione del Consiglio di Difesa Nazionale, affiancata da ministri e alti funzionari dello ... tg.la7.it

Chi è Delcy Rodríguez - Dopo la clamorosa cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, la Corte Suprema venezuelana ha nominato come presidente ad interim ... ilpost.it

Venezuela. La presidente incaricata Delcy Rodriguez guida il Consiglio dei ministri mentre migliaia di venezuelani si mobilitano a Caracas per chiedere il rilascio del presidente rapito dalle truppe statunitensi in un'operazione militare respinta a livello internaz x.com

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla nuova leader venezuelana, Delcy Rodriguez, un "accesso totale" alVenezuela in termini di risorse naturali e di altro tipo. - facebook.com facebook

