Milano il percorso della Fiamma Olimpica | strade chiuse e divieti venerdì 6 febbraio

Milano si prepara alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali 2026. Venerdì 6 febbraio, molte strade del centro saranno chiuse e divieti di sosta entreranno in vigore, per permettere il passaggio della Fiamma Olimpica. La staffetta, partita da Olimpia in Grecia lo scorso novembre, si concluderà nello stadio di San Siro con l’accensione del braciere, segnando il punto finale di un viaggio che ha attraversato tutta l’Italia.

Finalmente ci siamo: la Fiamma Olimpica ha concluso il suo viaggio, facendo il suo ingresso nella città di Milano, Un itinerario, iniziato il 26 novembre a Olimpia in Grecia, e che è proseguito lungo tutto il nostro Paese fino al traguardo di Milano e dello Stadio di San Siro dove concluderà formalmente il suo viaggio con l’accensione del braciere olimpico durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali 2026. Venerdì 6 febbraio, la Torcia illuminerà alcuni dei luoghi emblematici della città: la Stazione Centrale, il Castello Sforzesco e Parco Sempione, la bellezza della Darsena, fino a respirare l'aria dei quartieri residenziali di Brera e Porta Nuova, Piazza Frattini e Piazza XXIV Maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Domani Milano accoglie la Fiamma Olimpica, che attraverserà l’hinterland e poi entrerà in città.

Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriverà a Milano, portata da un lungo viaggio iniziato in Grecia.

Il percorso della Torcia Olimpica a Milano e dintorni: dove seguirla e a che ora vederla

Argomenti discussi: Il percorso della fiamma olimpica tra Milano e Monza, le tappe e come seguirlo in tv; Il percorso della Fiamma Olimpica a Milano: le mappe delle strade chiuse e gli orari; Modifiche alla circolazione per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina; Il percorso della fiamma olimpica a Milano il 6 febbraio. Strade e orari.

