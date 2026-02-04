Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al via le strade chiuse e i divieti venerdì 6 febbraio

Venerdì 6 febbraio, Milano si prepara a vivere l’apertura ufficiale delle Olimpiadi. Lo Stadio San Siro si riempirà di atleti, ospiti e tifosi, mentre le strade intorno all’impianto verranno chiuse e verranno adottati divieti di circolazione per garantire la sicurezza dell’evento. Le autorità hanno già annunciato le modifiche alla viabilità e invitano i cittadini a pianificare gli spostamenti in anticipo. È il momento di vivere questa grande festa sportiva che coinvolge tutta la città.

Milano, 4 febbraio 2026 – Tutto pronto per la cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, allo Stadio San Siro, venerdì 6 febbraio. Partita da Olimpia, in Grecia, lo scorso 26 novembre, la Fiamma Olimpica arriverà al Meazza per l’accensione del braciere, dopo aver attraversato l’Italia, comprese la Lombardia e la città di Milano. In occasione del passaggio della Fiamma, le strade saranno temporaneamente chiuse o ci saranno dei divieti. Ma limitazioni al traffico sono previste anche dal Piano di chiusure viabilistiche approvato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Milano, poiché sono in programma numerosi movimenti di delegazioni straniere in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

