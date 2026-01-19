Rassegna di laboratori e concerti da Cinematocasa | gli appuntamenti del weekend

Ecco gli appuntamenti del weekend promossi da Cinematocasa: una rassegna di laboratori e concerti dedicata al jazz, con particolare attenzione al Bebop e alla musica strumentale. La manifestazione Edu Up Close – 7 Nights of music, learning and creativity – mira a valorizzare il jazz come strumento di educazione e coinvolgimento collettivo, offrendo opportunità di approfondimento e ascolto per appassionati e curiosi.

Edu Up Close: al Cinematocasa 7 notti di concerti e laboratori

Dal 10 al 31 gennaio 2026, il Cinematocasa di Palermo ospita Edu Up Close, una rassegna dedicata a musica, apprendimento e creatività. L’evento mira a collegare la formazione scolastica con il mondo dello spettacolo, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare a concerti e laboratori, favorendo un’esperienza educativa e culturale condivisa.

Weekend in Valconca: tutti gli appuntamenti tra mostre, spettacoli e concerti

Il weekend in Valconca offre una serie di eventi tra mostre, spettacoli e concerti. A Cattolica, presso il Palazzo del Turismo, si possono visitare la mostra fotografica “Tintarella di Musica”, “Repubblica Dominicana… un viaggio di emozioni” e “Bagnini Bagnanti”, dedicata ai sessant’anni. Un’occasione per scoprire iniziative culturali e artistiche in un contesto tranquillo e ricco di spunti interessanti.

