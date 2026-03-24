Vecchia piscina fine di un' epoca Il comitato | A fine marzo chiude ci chiediamo quale sarà il suo destino

Il comitato per la Tutela della vecchia piscina comunale: "Aprire a Viserba e chiudere in centro, bisogna dirlo con chiarezza, rappresenta un passo indietro nella dotazione dei servizi cittadini" A due mesi dalla presentazione delle proposte, si è svolto in Provincia l’incontro richiesto dal comitato per la Tutela della vecchia piscina comunale, che rappresenta 1.300 cittadini, sul futuro dell'impianto comunale in centro città. Erano presenti il funzionario provinciale in rappresentanza della proprietà, gli assessori comunali Lari e Morolli con i dirigenti di settore, oltre al rappresentante della società Buonconvento, che da mesi ha proposto di farsi carico degli interventi necessari per mantenere aperta la piscina. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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