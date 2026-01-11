Fine di un’epoca | dopo 40 anni chiude Il Gelatiere Udine

Dopo quasi 40 anni di attività, Il Gelatiere Udine chiude i battenti. La storica gelateria di via Caccia, riconosciuta tra le più apprezzate della città, interrompe la propria attività, segnando la fine di un’epoca per i clienti e la comunità locale. Una scelta che chiude un capitolo importante della tradizione gastronomica di Udine.

Dopo quasi 40 anni di attività, Il Gelatiere Udine, storica gelateria di via Caccia considerata tra le migliori della città, cesserà la propria attività. A comunicarlo sono stati Roberta e Walter, volti storici del locale, affidando ai social la notizia che ha toccato cuori, menti e ricordi degli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

