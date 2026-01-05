Incendio su Autostrada A16 autoarticolato in fiamme a Vallata | intervento dei Vigili del Fuoco

Oggi, 5 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 104+250 in territorio di Vallata, per un incendio di un autoarticolato carico di cemento in sacchi. L’intervento ha permesso di contenere il rogo e di garantire la sicurezza della viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Incendio su autoarticolato sull’A16 a Vallata, intervento dei Vigili del Fuoco: nessun ferito - Nel pomeriggio odierno i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un in ... irpiniaoggi.it

