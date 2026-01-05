Incendio su Autostrada A16 autoarticolato in fiamme a Vallata | intervento dei Vigili del Fuoco
Oggi, 5 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 104+250 in territorio di Vallata, per un incendio di un autoarticolato carico di cemento in sacchi. L’intervento ha permesso di contenere il rogo e di garantire la sicurezza della viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento.
Nel pomeriggio di oggi, 05 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato adibito al trasporto di cemento in sacchi.Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Autostrada A12: auto in fiamme, coda e intervento dei vigili del fuoco
Leggi anche: Deposito di un'azienda edile va in fiamme: l'intervento dei Vigili del Fuoco per arginare incendio
Vallata: paura sull'autostrada A16, tir distrutto da un incendio - Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al ... msn.com
Incendio su autoarticolato sull’A16 a Vallata, intervento dei Vigili del Fuoco: nessun ferito - Nel pomeriggio odierno i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un in ... irpiniaoggi.it
Incendio vicino alle case prima dell'alba ad Arenzano: le fiamme hanno interessato la vegetazione tra la via Aurelia e la Pineta nel tratto che dalla rotonda della Coop porta verso l'autostrada. La via Aurelia è stata chiusa, alcuni cittadini hanno lasciato preca - facebook.com facebook
Teano (CE), Dopo un tamponamento tra mezzi pesanti lungo autostrada #A1, #incendio a una cisterna di GPL: i #vigilidelfuoco hanno evacuato l’area, compresi due autogrill, successivamente l’esplosione. In corso messa in sicurezza e bonifica area [ #23dic x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.