Incendio su Autostrada A16 autoarticolato in fiamme a Vallata | intervento dei Vigili del Fuoco

Da avellinotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 5 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 104+250 in territorio di Vallata, per un incendio di un autoarticolato carico di cemento in sacchi. L’intervento ha permesso di contenere il rogo e di garantire la sicurezza della viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Nel pomeriggio di oggi, 05 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato adibito al trasporto di cemento in sacchi.Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

incendio su autostrada a16 autoarticolato in fiamme a vallata intervento dei vigili del fuoco

© Avellinotoday.it - Incendio su Autostrada A16, autoarticolato in fiamme a Vallata: intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi anche: Autostrada A12: auto in fiamme, coda e intervento dei vigili del fuoco

Leggi anche: Deposito di un'azienda edile va in fiamme: l'intervento dei Vigili del Fuoco per arginare incendio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

incendio autostrada a16 autoarticolatoVallata: paura sull'autostrada A16, tir distrutto da un incendio - Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al ... msn.com

incendio autostrada a16 autoarticolatoIncendio su autoarticolato sull’A16 a Vallata, intervento dei Vigili del Fuoco: nessun ferito - Nel pomeriggio odierno i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un in ... irpiniaoggi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.