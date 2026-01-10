Vasto incendio in una palazzina necessario lo sgombero di 3 famiglie

Nel pomeriggio, un incendio si è sviluppato in una palazzina di via De Falco, a Quarto, coinvolgendo tre piani fuori terra. L’incendio ha reso necessario l’intervento delle forze di emergenza e lo sgombero di tre famiglie residenti nell’edificio. Attualmente, le operazioni di spegnimento sono in corso per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori danni.

Vasto incendio divampa nel pomeriggio in una palazzina di 3 piani fuori terra al civico n. 71 di via De Falco, a Quarto.Sul posto i Vigili del fuoco con mezzi speciali e tecnici per mettere in sicurezza i residenti ed effettuare le verifiche di staticità e abitabilità. 3 i nuclei familiari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Roma, incendio in una palazzina: evacuate tre famiglie Leggi anche: Incendio in una palazzina a Milano, a fuoco il tetto: 6 famiglie evacuate Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Salò, vasto incendio in una palazzina di via Garibaldi/VIDEO; Vasto incendio in una palazzina a Salò, intervento dei vigili del fuoco: nessun ferito; Ferentino, Incendio nell’androne di un palazzo: a fuoco uno scooter per disabili - Foto 1 di 2; Incendio a Salò, in corso le operazioni di bonifica. Taranto, incendio doloso all'alba: due auto carbonizzate, danneggiata una palazzina - Sul posto vigili del fuoco e carabinieri Un vasto incendio di natura dolosa, alle prime luci dell’alba ha ... lagazzettadelmezzogiorno.it Incendio in palazzina nel Varesotto, cinque persone soccorse - Vasto incendio a Laveno Mombello (Varese), nube di fumo nel cielo visibile a chilometri di distanza e palazzina evacuata. ansa.it Bellagio, incendio in mansarda: a fuoco il tetto di una palazzina di recente costruzione - Bellagio (Como), 9 novembre 2025 – Un vasto incendio ha colpito questa notte il tetto di una palazzina a Civenna, frazione di Bellagio, in via Lotario. ilgiorno.it Vasto incendio a San Giovanni Valdarno, distrutti strutture agricole e macchinari #Arezzo x.com Un vasto incendio ha colpito l'edificio giovedì 8 gennaio verso le 21 e ha intaccato il tetto e danneggiato 7 alloggi e 2 attività: 20 le persone sfollate. Tutti gli aggiornamenti su ecodibergamo.it, link in bio. #ecodibergamo #cuorebergamasco #notiziebergamo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.