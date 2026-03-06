Boxe le giovani promesse del maestro Croce alla kermesse di Roseto degli Abruzzi Roveggio e Novelli vanno alle gare nazionali

Alla kermesse di Roseto degli Abruzzi, i giovani pugili del maestro Croce si sono sfidati sul ring, mostrando il loro talento. Tra i protagonisti, Roveggio e Novelli hanno conquistato il pass per le competizioni nazionali. Ferrara Boxe, la società di appartenenza, si conferma una delle realtà più competitive nel panorama pugilistico italiano.

Ferrara Boxe si conferma tra le migliori società pugilistiche d'Italia. La società guidata da Roberto Croce si attesta infatti al 37° posto assoluto a livello nazionale nella classifica di merito stilata dalla Fpi relativa al 2025 che tiene in considerazione diversi parametri, dal numero di tesserati alla promozione, passando per organizzazione e attività agonistica. Un piazzamento che assume ancora più valore se si considera che in Emilia Romagna soltanto Reggiana Boxe – terza assoluta – risulta davanti a Ferrara Boxe, che quindi si colloca al secondo posto a livello regionale. Intanto, fino a domenica a Roseto degli Abruzzi (provincia di Teramo) si disputa il torneo nazionale Mura, kermesse riservata ai pugili Under 15 e Under 17.