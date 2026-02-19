Luca Gervasi ha raccontato che il suo gatto gli ha insegnato cosa significa amare senza condizioni. La scoperta è arrivata dopo mesi di convivenza con il felino, che gli ha mostrato affetto in modo semplice e spontaneo. Recentemente, ha incontrato Benedetta, una persona che ha fatto battere il suo cuore. La loro relazione ha preso forma lentamente, tra momenti di dubbio e speranza. Ora, Gervasi decide di condividere questa esperienza, che gli ha cambiato la vita. La storia di Luca continua a sorprendere i suoi follower.

Luca Gervasi non è più single: come si sente? «Penso che mi sia successo un miracolo. A parte gli scherzi, dico sempre che nelle cose bisogna crederci: l'amore, per me, non è mai stato solo la relazione ma il filo che tiene insieme tutto. Tornare a casa e coccolare il mio gatto, fare le interviste nel mio podcast e abbracciare la mia famiglia: tutto è permeato dall'amore. Benedetta, in questo, è stato un plus, anche se per anni sono stato il simbolo dei single e la gente mi diceva che, finché ero solo io, potevano stare tranquilli». Era single da sette anni: cosa le è mancato dell'amore in questo tempo? «Credo che l'amore cambi con l'età. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luca Gervasi: «Il mio gatto mi ha aiutato a capire cos'è l'amore incondizionato. E con Benedetta ho capito che è valsa la pena aspettare per trovare la persona giusta»

