Blanco, noto cantante italiano, ha annunciato il suo ritorno a scuola per completare gli studi abbandonati. Iscriversi a Scienze Umane rappresenta per lui un passo importante verso il miglioramento personale. Questa scelta dimostra l’impegno del giovane artista nel valorizzare l’istruzione e crescere come individuo, al di là del successo nel mondo della musica.

Blanco ha di nuovo sorpreso tutti, ma stavolta la musica non centra; il cantautore bresciano ha infatti annunciato di voler iscriversi a Scienze Umane, per terminare gli studi abbandonati ai tempi del primo contratto discografico. «Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi», ha dichiarato in un’intervista. «Non tutto gira intorno a questa roba. Devi perdere il centro e poi ritrovarlo. Studiare diventa un modo per restare porosi al mondo. Devo studiare. Capire. Non standardizzarmi. Più avanti andremo, più finiremo per assomigliare a un modello unico. Le cose più piccole moriranno». La scelta controcorrente di Blanco e l’importanza di investire su se stessi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Blanco torna a scuola per prendere il diploma: «Voglio essere la versione migliore di me»

Blanco torna a scuola per prendere il diploma: «Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Voglio essere la versione migliore di me»

Blanco, il giovane cantautore bresciano, torna a scuola per ottenere il diploma, evidenziando l’importanza della crescita personale. Dopo aver interrotto gli studi in passato per il successo musicale, ha deciso di completare il percorso formativo per arricchirsi e migliorarsi. La sua scelta riflette l’esigenza di sviluppare nuove competenze e di affrontare la vita con una prospettiva più matura, sottolineando il valore di un percorso di crescita continuo.

Leggi anche: Jasmine Paolini: «L’obiettivo è essere la migliore versione di me stessa»

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Blanco torna a scuola per prendere il diploma: «Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Voglio essere la versione migliore di me» - ha spiegato che la sua scelta nasce da un percorso di crescita: «Prima ero mosso dal ... vanityfair.it