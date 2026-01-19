Blanco torna a scuola per prendere il diploma | Voglio essere la versione migliore di me
Blanco ha di nuovo sorpreso tutti, ma stavolta la musica non centra; il cantautore bresciano ha infatti annunciato di voler iscriversi a Scienze Umane, per terminare gli studi abbandonati ai tempi del primo contratto discografico. «Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi», ha dichiarato in un’intervista. «Non tutto gira intorno a questa roba. Devi perdere il centro e poi ritrovarlo. Studiare diventa un modo per restare porosi al mondo. Devo studiare. Capire. Non standardizzarmi. Più avanti andremo, più finiremo per assomigliare a un modello unico. Le cose più piccole moriranno». La scelta controcorrente di Blanco e l’importanza di investire su se stessi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
