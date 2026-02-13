F Valentine’s Day | la commedia romantica di San Valentino che non ti aspetti – Recensione

Valentine’s Day, la festa degli innamorati, provoca una reazione negativa in Gina, che odia questa giornata. Quest’anno, il 14 febbraio coincide con il suo compleanno, e questa coincidenza le fa affrontare il giorno circondata da cuori e dolci. Gina, che è sempre stata single, si ritrova a dover sopportare le smancerie degli altri, anche se non le interessa affatto. La sua antipatia verso questa festa diventa ancora più evidente quando si trova a dover gestire gli sguardi di compatimento e le richieste di amici e parenti.

La giovane Gina disprezza il giorno di San Valentino con tutta se stessa. Oltre a essere la festa degli innamorati, il 14 febbraio è anche il suo compleanno, coincidenza che la costringe ogni anno a sopportare cuori, cioccolatini e smancerie varie anche se continua a essere perennemente single. Quando finalmente trova, in maniera del tutto inaspettata, un fidanzato e il legame va avanti per diverso tempo, questi per celebrare un anno insieme decide di organizzare una vacanza romantica in Grecia, dove pensa di farle la fatidica proposta di matrimonio. In F Valentines Day, nel lussuoso resort dove alloggiano, Gina si imbatte nel pizzaiolo Johnny e in sua sorella Mickey.

