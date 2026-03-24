Valentina uccisa dal marito oggi i funerali Le amiche | Violento e manipolatore minimizzava sempre

Bergamo. Oggi, martedì 24 marzo, è il giorno de i funerali di Valentina Sarto, la 41enne uccisa con 19 coltellate dal marito Vincenzo Dongellini nella loro abitazione di via Pescaria a Bergamo. A celebrare la funzione, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina, saranno don Pasquale Pezzoli e don Giampaolo Tironi, quest’ultimo parroco di Valtesse San Colombano. La camera ardente, allestita nella Casa del commiato Beppe e Alessandra Vavassori in via San Bernardino, è aperta da venerdì sera. Da qui il feretro di Valentina sarà accompagnato verso la chiesa per l’ultimo saluto. In queste ore un flusso continuo di amici, colleghi e conoscenti si è stretto attorno a mamma Lia e agli altri familiari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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