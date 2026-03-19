Valentina Sarto, 42 anni, è stata trovata morta a Bergamo nel quartiere Valtesse, uccisa con diverse coltellate dal marito Vincenzo Dongellini, di 50 anni. La donna era nella propria abitazione, dove si è consumato il tragico episodio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Si chiamava Valentina Sarto, aveva 42 anni. È stata uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini, 50 anni, nell’appartamento in cui vivevano a Bergamo, nel quartiere Valtesse. L’ennesimo femminicidio maturato all’interno di una relazione segnata da tensioni, controllo e paura. L’omicidio è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno. Secondo quanto ricostruito, tra i due era in corso da tempo una situazione conflittuale. Dopo una relazione durata circa dieci anni, la coppia si era sposata nel maggio 2025, ma proprio da quel momento i contrasti si erano intensificati, trasformandosi in litigi frequenti, minacce e, in alcuni casi, violenze fisiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un altro feroce femminicidio: Valentina Sarto uccisa dal marito

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