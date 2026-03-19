Moris Panza, con cui aveva una relazione dall’inizio di febbraio, è stato ascoltato dalla polizia. Valentina Sarto, 41 anni, barista, è stata uccisa ieri mattina a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini, ora in carcere. Il marito aveva detto a Valentina di denunciare, ma lei aveva paura.

È stato sentito dalla polizia Moris Panza, l’uomo con cui aveva una relazione dallo scorso inizio di febbraio Valentina Sarto, la barista di 41 anni uccisa ieri mattina a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini, ora in carcere. Panza spiega di aver più volte spinto Valentina a sporgere denuncia nel corso degli ultimi mesi e in particolare lo scorso sabato mattina, quando l’aveva accompagnata dai carabinieri di Almenno San Salvatore «per avere un consiglio su come comportarci». Racconta però che Valentina non era per nulla convinta e gli avrebbe detto di voler aspettare ancora una settimana, per vedere come sarebbero andate le cose. Secondo Panza il rapporto tra marito e moglie si era incrinato dopo il matrimonio, lo scorso maggio, mentre in precedenza sembra che tra i due non vi fossero problemi di coppia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Valentina Sarto uccisa dal marito, il compagno: “Le avevo detto di denunciare, aveva paura”

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