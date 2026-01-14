Como ubriaco aggredisce personale sanitario e poliziotti all’Ospedale Valduce | arrestato

Nella giornata del 14 gennaio 2026, all’Ospedale Valduce di Como, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito personale sanitario e agenti di polizia. L’intervento si è reso necessario a causa di un comportamento violento e fuori controllo, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, è stato denunciato anche per resistenza, minaccia e danneggiamento.

Como, 14 gennaio 2026 – Ennesima aggressione nei confronti del personale sanitario. Questa volta è accaduta all'ospedale Valduce di Como, dove la Polizia di Stato di Como, ha arrestato per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, denunciandolo anche per interruzione di pubblico servizio, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, un 38enne tunisino, irregolare sul territorio, senza fissa dimora, incensurato. Ieri pomeriggio, martedì 13 gennaio, verso le le 17.30, una volante è stata inviata all'ospedale, a seguito della segnalazione giunta al 112 N.U.E da parte del personale sanitario che indicava la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, ostile ed aggressivo, che impediva il normale svolgimento delle attività dell'ospedale, arrecando inoltre danni ad un quadro elettrico, bloccando anche l'entrata alle ambulanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, ubriaco aggredisce personale sanitario e poliziotti all'Ospedale Valduce: arrestato

A Como 6.351 divieti di sosta in 2 mesi, gli ubriachi alla guida e le strade più pericolose. Il bilancio della Polizia Locale racconta la città.

