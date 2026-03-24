Usa una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un’azienda IA | La nostra fattoria non diventerà un data center

Una famiglia nel Kentucky ha deciso di rifiutare un'offerta di 26 milioni di dollari da un'azienda di intelligenza artificiale. La motivazione ufficiale è che la loro fattoria non diventerà un data center e preferiscono mantenere il proprio territorio senza interventi digitali. La donna coinvolta ha dichiarato che questa somma non ha valore per loro rispetto alla volontà di preservare la propria proprietà.

(Adnkronos) – "Ventisei milioni di dollari non significano nulla". Così una donna del Kentucky, negli Stati Uniti, ha rifiutato un'offerta dieci volte superiore al prezzo di mercato dei terreni agricoli nella sua zona perché non ha voluto cedere parte della propria fattoria a un'azienda che l'avrebbe convertita in un data center. Come riporta il canale tv. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Corsa ai data center, Oracle lancia una scommessa da 50 miliardi di dollariOracle ha varato una scommessa da 50 miliardi di dollari per rafforzare la sua campagna di costruzione di data center per l’intelligenza artificiale. Leggi anche: Oracle punta a raccogliere 50 miliardi di dollari con l’IA, ma licenzierà 30.000 dipendenti per pagare i data center Tutto quello che riguarda Usa una famiglia rifiuta 26 milioni di... Discussioni sull' argomento Dalle cripto ai droni: così la Trump Spa guadagna 4-5 miliardi; Trump e la sua guerra per divertimento. E intanto Netanyahu sogna l’arrivo del Messia; Giudice Usa nega asilo alla famiglia di Liam, il bambino con il cappellino da coniglio. I legali hanno presentato ricorso; Famiglia nel bosco, quell'intossicazione da funghi da cui nacque tutto e che allertò gli assistenti sociali. Usa, una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un'azienda IA: La nostra fattoria non diventerà un data centerCome riporta il canale tv Local 12, l'ottantaduenne Ida Huddleston e la sua famiglia possiedono circa 1.200 acri di terreno agricolo nei pressi di Maysville. La società di Intelligenza Artificiale in ... adnkronos.com Un cambiamento storico nella ricerca farmaceutica! Negli USA, la FDA ha pubblicato una nuova linea guida che promuove l’uso delle NAMs: metodi innovativi, human-based e senza uso di animali per lo sviluppo dei farmaci. Parliamo di modelli avanzati in vit - facebook.com facebook Polymarket, scommesse sospette su cessate il fuoco Usa-Iran. Si allunga l’ombra dell’insider trading x.com