corsa ai data center oracle lancia una scommessa da 50 miliardi di dollari

Oracle investe 50 miliardi di dollari per costruire nuovi data center dedicati all’intelligenza artificiale. La mossa punta a rafforzare la presenza dell’azienda nel settore e a rispondere alla crescente domanda di infrastrutture tecnologiche avanzate. L’investimento rappresenta una vera e propria scommessa sul futuro dell’AI e sulla necessita di infrastrutture più robuste.

Oracle ha varato una scommessa da 50 miliardi di dollari per rafforzare la sua campagna di costruzione di data center per l’intelligenza artificiale. Il colosso guidato da Larry Ellison, attore chiave nel progetto Stargate e della corsa alla frontiera tecnologica statunitense, è un abilitatore fondamentale per l’IA a stelle e strisce in quanto grande operatore del cloud e custode della capacità computazionale dei signori degli algoritmi. 50 miliardi di dollari è la quota di risorse in debito e nuovo capitale ( equity) che Oracle intende raccogliere per finanziare la sua corsa nel 2026. Un valore paragonabile a quello di oltre due manovre finanziarie italiane per un piano di sviluppo strategico estremamente ambizioso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Gli Stati Uniti rafforzano le normative contro i data center, ostacolando progetti per 18 miliardi di dollari.

L’Italia si prepara a introdurre una nuova regola per le autorizzazioni dei data center.

