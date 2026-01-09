L'aeroporto di Milano Malpensa si prepara ad ospitare una mostra di Steve McCurry, rinomato fotografo associato a immagini che hanno segnato la cultura visiva globale. L'esposizione offre l'opportunità di scoprire alcune delle sue opere più rappresentative, riflettendo sulla capacità della fotografia di raccontare storie e culture diverse. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di arte e fotografia contemporanea.

L’aeroporto di Milano Malpensa si prepara ad accogliere Steve McCurry, uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, cconosciuto in tutto il mondo per i suoi scatti iconici. Il fotografo americano ha realizzato una serie di immagini esclusive all’interno dello scalo intercontinentale, scatti d'autore che saranno protagonisti di una mostra straordinaria allestita nell’ambito dell ’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Olimpiadi, l'arte di Steve McCurry a Malpensa

