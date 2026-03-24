Il celebre fotografo statunitense Steve McCurry, a margine di un evento a Montecarlo, a LaPresse ha parlato della guerra in Iran. “Penso che quest’ultimo conflitto non fosse davvero necessario. Non sono sicuro che sia stata una cosa saggia da fare. Penso che abbia davvero sconvolto gran parte del commercio e del settore dell’energia. La perdita di vite umane è la tragedia principale in tutta questa storia, ma ha avuto un impatto negativo praticamente su tutto il mondo. Perciò non mi sembra che da questo sia derivato molto di buono. Penso che sia una specie di disastro “. “ Bisogna rispettare gli alleati, tutti sono sconcertati “. “Dobbiamo sempre essere rispettosi dei nostri amici, dei nostri alleati” ha proseguito il fotografo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Steve McCurry: “Conflitto non necessario, è un disastro”

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