L’Europa al fianco degli Emirati Arabi Uniti | Ursula von der Leyen condanna gli attacchi Medio Oriente in fiamme

L’Europa ha espresso solidarietà agli Emirati Arabi Uniti condannando gli attacchi recenti che hanno colpito la regione. Ursula von der Leyen ha dichiarato ufficialmente il sostegno europeo, mentre le tensioni nel Medio Oriente continuano a provocare incendi e conflitti armati. Le autorità europee hanno inoltre ribadito il loro impegno nel monitorare la situazione e nel sostenere le parti coinvolte.

Il Medio Oriente è in fiamme dopo l'attacco congiunto israeliano-americano di questa mattina contro l'Iran. La chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti a seguito della nuova crisi in Medio oriente ha aperto un caso politico anche in Italia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è rimasto bloccato a Dubai dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele