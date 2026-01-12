Mercosur sabato la firma di Ursula von der Leyen in Paraguay

Da imolaoggi.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato a Paraguay, Ursula von der Leyen firmerà l’accordo tra Mercosur e l’Unione europea. Tuttavia, sono sollevate preoccupazioni riguardo agli effetti di tale accordo, in particolare sul settore chimico, poiché si teme che favorisca l’industria tedesca produttrice di fitofarmaci, alcuni dei quali sono severamente vietati in Europa. La firma rappresenta un passo importante, ma solleva anche questioni sulla compatibilità tra interessi economici e norme ambientali.

''Questo accordo finisce per favorire soprattutto l’industria chimica tedesca, produttrice di fitofarmaci vietati severamente in Europa''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

mercosur sabato la firma di ursula von der leyen in paraguay

© Imolaoggi.it - Mercosur, sabato la firma di Ursula von der Leyen in Paraguay

Leggi anche: L’Italia sblocca l’accordo Ue-Mercosur, Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma. Meloni: «Ecco perché abbiamo detto sì» – Il video

Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Mercosur, sabato la firma di Ursula von der Leyen in Paraguay; L’UE trova l’intesa sul Mercosur e von der Leyen festeggia. I due “sì” di Roma; Via libera al trattato Ue-Mercosur: cinque paesi (tra cui la Francia) contrari all'accordo, l'Italia ha votato a favore; Accordo Mercosur, firma vicina. L’Italia pronta a dire sì al patto.

mercosur sabato firma ursulaUe: von der Leyen il 17 In Paraguay per firma accordo Mercosur - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà sabato 17 gennaio in Paraguay per firmare l'accordo commerciale tra l'Ue e i Paesi sudamericani del Mercosur a cui i 2 ... teleborsa.it

mercosur sabato firma ursulaMercosur, cos'è e cosa prevede l'accordo Ue: le proteste degli agricoltori e la firma di von der Leyen - Una trattativa iniziata ventisei anni fa, ma arrivata a un primo approdo solo in questi giorni. msn.com

mercosur sabato firma ursulaMercosur, oggi giornata cruciale per firma accordo con Ue - (askanews) – Al via oggi in sede di Coreper, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri presso l’Ue, organismo tecnico che prepara le riunioni ministeriali del Consiglio ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.