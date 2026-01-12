Mercosur sabato la firma di Ursula von der Leyen in Paraguay
Sabato a Paraguay, Ursula von der Leyen firmerà l’accordo tra Mercosur e l’Unione europea. Tuttavia, sono sollevate preoccupazioni riguardo agli effetti di tale accordo, in particolare sul settore chimico, poiché si teme che favorisca l’industria tedesca produttrice di fitofarmaci, alcuni dei quali sono severamente vietati in Europa. La firma rappresenta un passo importante, ma solleva anche questioni sulla compatibilità tra interessi economici e norme ambientali.
''Questo accordo finisce per favorire soprattutto l’industria chimica tedesca, produttrice di fitofarmaci vietati severamente in Europa''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
