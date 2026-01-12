Mercosur sabato la firma di Ursula von der Leyen in Paraguay

Sabato a Paraguay, Ursula von der Leyen firmerà l’accordo tra Mercosur e l’Unione europea. Tuttavia, sono sollevate preoccupazioni riguardo agli effetti di tale accordo, in particolare sul settore chimico, poiché si teme che favorisca l’industria tedesca produttrice di fitofarmaci, alcuni dei quali sono severamente vietati in Europa. La firma rappresenta un passo importante, ma solleva anche questioni sulla compatibilità tra interessi economici e norme ambientali.

Mercosur, cos'è e cosa prevede l'accordo Ue: le proteste degli agricoltori e la firma di von der Leyen - Una trattativa iniziata ventisei anni fa, ma arrivata a un primo approdo solo in questi giorni. msn.com

Mercosur, oggi giornata cruciale per firma accordo con Ue - (askanews) – Al via oggi in sede di Coreper, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri presso l’Ue, organismo tecnico che prepara le riunioni ministeriali del Consiglio ... msn.com

Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, sabato #10gennaio. #Meloni: piano casa con 100mila alloggi a prezzi calmierati in 10 anni. #Mercosur, c'è l'ok a maggioranza, l'Italia vota sì. #Minimax, la matricola cinese dell'Ai raddoppia al debutto. #BuonaLettur x.com

La scorsa settimana Ursula von der Leyen ha informato i leader Ue di aver accolto le richieste di Italia e Francia sul rinvio a gennaio del sigillo all'accordo con il Mercosur, una firma inizialmente prevista per sabato 20 dicembre. Il Mercosur, che è un mercato c - facebook.com facebook

