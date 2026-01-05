Un dono di Epifania la Peschiera grande riapre nel Parco reale della Reggia di Caserta

In occasione dell’Epifania, la Reggia di Caserta rinnova il suo impegno nel valorizzare il Parco reale con la riapertura della Peschiera Grande. Questo storico elemento del Bosco Vecchio, simbolo di rinascita e natura, torna ad essere accessibile al pubblico, offrendo un’esperienza autentica e suggestiva. Un segno di continuità e riscoperta che si inserisce nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale della reggia.

Tempo di lettura: 4 minuti Nel giorno dell'Epifania, quando la tradizione affida alla Befana il compito dei doni, con la ritualità in essi implicita dell'accettazione, condivisione e restituzione, la Reggia di Caserta sceglie di offrire al suo Parco reale un segno concreto di rinascita: la riapertura della Peschiera grande, uno dei luoghi più amati e suggestivi del Bosco vecchio. La riapertura di questo luogo è un gesto dal valore simbolico profondo. Dopo anni segnati da un lungo e complesso contenzioso con l'impresa prima classificata nella procedura di gara, che ha inciso in modo significativo sui tempi e sulle modalità di realizzazione dell'intervento, oggi la Peschiera grande torna accessibile grazie a una determinazione condivisa e mai interrotta.

