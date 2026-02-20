Ricercato per furto e rapina viene arrestato mentre prende la metro

Mario, 25 anni, è stato catturato dai Carabinieri mentre cercava di salire su un treno della metro di Brescia, dove si nascondeva da giorni. Ricercato per furti e rapine, l’uomo aveva tentato di sfuggire alle forze dell’ordine tra le scale della stazione San Faustino. Gli agenti lo hanno fermato in un istante, trovandolo con alcuni oggetti rubati in tasca. La cattura ha concluso una fuga durata diversi giorni, durante i quali aveva cercato di nascondersi tra i passeggeri.

Blitz in metropolitana e manette ai polsi mentre sta per salire sul treno. È finita così la fuga di un 25enne romeno, ricercato per furto e rapina, arrestato dai Carabinieri nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio alla stazione San Faustino della metro di Brescia. Il giovane, apparentemente uno dei tanti passeggeri in attesa sulla banchina, non immaginava che un controllo di routine potesse chiudere la sua latitanza. I militari, impegnati in un servizio straordinario tra centro storico, Borgo Trento e Carmine, avevano esteso le verifiche anche alle fermate della metropolitana, per contrastare furti, scippi e reati predatori.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

